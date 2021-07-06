Разработана энергетическая стратегия по Карабаху (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями Президента Азербайджана по созданию электроэнергетической структуры на освобожденных от оккупации территориях и ее интеграции в республиканскую энергосистему ОАО «Азерэнержи» разработало энергетическую стратегию по Карабаху.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заведующий отделом ОАО Мухтар Махмудов.