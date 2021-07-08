БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан проведут радиологические исследования на освобожденных территориях.

Об этом сообщил Trend источник в турецком правительстве.

Кроме того, по его словам, предусматривается проведение радиометрических исследований на освобожденных от оккупации землях Азербайджана.

Собеседник агентства уточнил, что территории, на которых будут проводиться радиометрические и радиологические исследования, определит азербайджанская сторона.

"Радиометрические и радиологические исследования проведут министерство энергетики и природных ресурсов Турции, Турецкое агентство по исследованию энергии, ядерной энергетики и полезных ископаемых (TENMAK), а также Главное управление горного дела, исследований и разведки (MTA) при минэнерго", - сказал источник.

(Редактор: Константин Шапиро)