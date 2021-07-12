В Азербайджане определился порядок установления тарифов на электроэнергию, произведенную из ВИЭ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определился порядок установления тарифов на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как передает в понедельник Trend, в Законе Азербайджана «Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии» за №339-VIQ от 31 мая 2021 года сообщается, что цены (тарифы) на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии, рассчитываются за каждый киловатт-час электроэнергии, передаваемой в электрическую сеть. Требования к измерениям и средствам измерения определяются Законом Азербайджанской Республики «Об обеспечении единства измерений», а расчет, условия и сроки оплаты электроэнергии, передаваемой в электрическую сеть, определяются договорами, которые заключаются сторонами.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)