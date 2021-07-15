Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям на освобожденных землях Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

На заседании с участием представителей входящих в Рабочую группу государственных структур была предоставлена подробная информация и обсуждены проекты, реализуемые в настоящее время для восстановления инфраструктуры транспорта и связи на освобожденных территориях, в том числе работы, проводимые по строительству железных и автомобильных дорог, аэропортов, созданию телекоммуникационных сетей в соответствии с существующей потребностью и выполнению проектов по организации услуг связи. Также обсуждались предварительные итоги радиологических и радиоэкологических исследований, проводимых на освобожденных территориях.