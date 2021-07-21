МВФ прогнозирует "впечатляющее восстановление" мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) продолжает прогнозировать "впечатляющее восстановление" мировой экономики в 2021 году, несмотря на распространение дельта-штамма коронавируса. Об этом заявила в среду директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в вашингтонском Институте Петерсона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на тот факт, что, конечно, новый дельта-штамм доставляет нам некоторое беспокойство, мы прогнозируем впечатляющее восстановление в 2021 году", - подчеркнула она.

По ее словам, прогноз роста мировой экономики в 2021 году остался на том же уровне, что и в апреле - 6%. "Это было 6% в апреле, и это 6% в июле. Однако за этот промежуток времени между апрелем и июлем изменился состав этих 6%. Теперь мы прогнозируем, что в некоторых странах рост будет более быстрым. В некоторых же странах, согласно нашим прогнозам, он будет более медленным", - отметила Георгиева.

"В чем разница? В первую очередь в скорости и эффективности вакцинации и доступности налогово-бюджетных средств для того, чтобы предпринимать эти действия", - пояснила глава МВФ.