Определены меры для создания "зеленого энергетического пространства" в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Определены меры для создания "зеленого энергетического пространства" в Азербайджане.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве энергетики Азербайджана, в рамках подготовки соответствующей стратегии под председательством главы ведомства Пярвиза Шахбазова прошла пятая встреча рабочей группы по "зеленому энергетическому пространству".

На ней были рассмотрены направления деятельности по соответствующим стратегическим направлениям и окончательная версия проекта стратегии.

"Мы определили базовые и целевые показатели по стратегическим направлениям, а также устранили пересечения с документами других рабочих групп. Кроме того, для создания "зеленого энергетического пространства" были определены такие меры, как совершенствование законодательной и нормативной базы, расширение использования возобновляемых источников энергии, энергоэффективность, внедрение экологически чистых транспортных средств и других "зеленых технологий" с учетом мировых тенденций и местных условий. Уверены, что в результате принятых мер будут достигнуты успешные результаты в использовании "зеленой энергии" в нашей стране", - говорится в сообщении ведомства.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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