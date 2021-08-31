Азербайджан намерен экспортировать в Европу продукцию животного происхождения

Экономика 31 августа 2021 15:11 (UTC+04:00)
Азербайджан намерен экспортировать в Европу продукцию животного происхождения

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен экспортировать в Европу продукцию животного происхождения.

Об этом сказал журналистам председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, сообщает во вторник Trend.

"Будут предприняты меры по поэтапному экспорту в ЕС меда, шерсти и другой продукции животного происхождения. В этой сфере проводится работа", - сказал Тахмазли.

Он напомнил, что Азербайджан впервые будет экспортировать в ЕС переработанную кожу: "Пока из продукции животного происхождения разрешен экспорт кожу, и две компании в Азербайджане получили положительное заключение в связи с этим".

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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