Азербайджан намерен экспортировать в Европу продукцию животного происхождения
БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен экспортировать в Европу продукцию животного происхождения.
Об этом сказал журналистам председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, сообщает во вторник Trend.
"Будут предприняты меры по поэтапному экспорту в ЕС меда, шерсти и другой продукции животного происхождения. В этой сфере проводится работа", - сказал Тахмазли.
Он напомнил, что Азербайджан впервые будет экспортировать в ЕС переработанную кожу: "Пока из продукции животного происхождения разрешен экспорт кожу, и две компании в Азербайджане получили положительное заключение в связи с этим".
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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