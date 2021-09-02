Узбекистан укрепит торгово экономические связи со странами-членами ИБР

2 сентября в рамках 46-го Ежегодного заседания Совета управляющих Исламского банка развития (ИБР) в Ташкенте состоялся Форум «День частного сектора», организованный Исламской корпорацией по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), Международной исламской торгово-финансовой корпорацией (ITFC) и другими дочерними организациями ИБР, передает Trend со ссылкой на Mift.uz.

Форум объединил на своей платформе и в рамках двусторонних встреч в формате B2B и B2G более 1000 официальных лиц, политических деятелей, руководителей министерств, ведомств, торгово-промышленных палат, бизнес-ассоциаций, представителей бизнес-сообщества и частных инвесторов из стран-членов ИБР.

В ходе мероприятия были освещены вопросы, связанные с деятельностью, инициативами и резолюциями ИБР в странах-членах в сферах инвестиций, торговли и страхования. На повестке дня Форума также обсуждались меры и механизмы преодоления последствий пандемии коронавируса.

Форум был открыт выступлениями Президента ИБР Мухаммеда Сулеймана аль-Джассера и председателя Совета Управляющих, Управляющего ИБР от Республики Узбекистан, заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова.

Стороны подчеркнули, что Форум стал уникальной платформой для поиска новых «точек роста» и налаживания прямых деловых контактов и партнерских отношений между представителями бизнес-сообщества. Было озвучено, что унифицированным алгоритмом для достижения общих долгосрочных целей развития является принцип «новые компании, новые сделки, новые технологии и новые рабочие места», в связи с чем была отмечена актуальность активизации международного экономического сотрудничества стран-членов ИБР, нацеленного на максимально эффективное задействование инвестиционного и торгового потенциала экономик.

Также отмечалось, что частный сектор является наиболее мощным «драйвером» восстановления экономики, повышения занятости и улучшения качества жизни населения в постковидный период. Была детально освещена деятельность трех организаций частного сектора Группы ИБР, целью которых является увеличение вклада частного сектора в экономики государств-членов: Международная исламская торгово-финансовая корпорация, Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов, и Исламская корпорация по развитию частного сектора.

Было озвучено, что ИБР продолжит оказывать поддержку странам-членам для успешного преодоления негативных последствий пандемии и адаптации к новой экономической конъюнктуре с акцентом на стимулирование повышения роли частного сектора.

Также руководство ИБР призвало участников форума к активному использованию финансовых инструментов, предлагаемых Банком для развития экосистем частного сектора в своих странах, в числе которых финансовые линии, страхование, срочное финансирование, самофинансирование, управление активами и консультационные услуги по сукуку.

Программа форума также включала в себя тематические сессии, посвященные обсуждению методов и механизмов поддержки структурами ИБР стран-членов Банка, а также эффективные алгоритмы восстановления взаимоотношений между представителями частного сектора.

Также были подробно раскрыты инвестиционные и торговые возможности Узбекистана и предпосылки для укрепления его торгово-экономических связей со странами-членами ИБР. В обсуждениях приняли участие руководители дочерних структур ИБР, Международного валютного фонда, группы компаний «Российский экспортный центр», Министерства инвестиций и внешней торговли, Фонда прямых инвестиций, ряда коммерческих банков из различных стран, частные инвесторы и предприниматели, а также представители инвестиционных компаний и консалтинговых агентств.