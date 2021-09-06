Мировые цены на пшеницу возросли - FAO

БАКУ /Trend/ - В связи с ухудшением прогнозов по урожаю зерновых мировые цены на пшеницу в августе возросли.

Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), сообщает в понедельник Trend.

Согласно отчету, среднее значение индекса цен на зерновые FAO в августе составило 129,8 пункта, что на 4,3 пункта (3,4%) выше июльского показателя и на 30,8 пункта (31,1%) - августа 2020 года.

"В результате ухудшения прогнозов на урожай в нескольких крупных странах-экспортерах мировые цены на пшеницу возросли на 11,1 пункта (8,8%) в сравнении с предыдущим месяцем, превысив уровень соответствующего периода прошлого года на 41,5 пункта (43,5%)", - говорится в отчете.

По мнению специалистов, в августе цены на другую зерновую продукцию были разнонаправленные. Снижение прогнозов по производству ячменя, в первую очередь, в Канаде и США, а также рост цен на пшеницу привели к повышению в сравнении с июльским показателем на 10,9 пункта (9%) международных котировок ячменя, в результате чего они на 34,7 пункта (35,6%) превысили показатель аналогичного периода прошлого года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)