Бакинская встреча министров Тюркского совета – важный шаг для увеличения взаимных инвестиций – Торгово-промышленная палата Турции

БАКУ /Trend/ - Проведение 10-й встречи министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Баку – важный шаг для увеличения взаимных инвестиций.

Об этом TurkicWorld сказали в Торгово-промышленной палате (TOBB) Турции, сообщает в пятницу Trend.

В Палате отметили, что в тюркоязычных государствах благоприятная инвестиционная среда: «Бакинская встреча усилит существующий большой интерес турецких инвесторов к Азербайджану».

Было отмечено, что победа Азербайджана в 44-х дневной Отечественной войне создала новую инвестиционную среду на освобожденных территориях: «Турецкие компании заинтересованы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, а также в увеличении объема инвестиций в братскую страну. Наряду с этим Турция заинтересована в том, чтобы на ее территории было больше компаний с азербайджанскими инвестициями».

В Торгово-промышленной палате подчеркнули, что в Турции стало больше компаний с азербайджанским капиталом: «По статистике за период с января по июль текущего года в Турции создано 136 компаний с азербайджанским капиталом, что на 77 компаний больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Согласно информации, большинство компаний с азербайджанским капиталом открываются в Стамбуле, и в 2020 году в Турции было зарегистрировано 148 компаний с азербайджанским капиталом.

Отметим, что в Баку проводится 10-е заседание министров экономики стран Тюркского совета. Заседание проходит под председательством генсека Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова при участии министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)