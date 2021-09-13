Названы самые низкие и самые высокие цены на аренду квартир в Баку
БАКУ /Trend/ - В августе 2021 года самая низкая стоимость аренды квартиры в Баку была зафиксирована в поселке Говсан - 170 манатов, а самая высокая - в Сабаильском районе столицы - 4 500 манатов в месяц, сказал в понедельник Trend директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт по вопросам недвижимости Нусрет Ибрагимов.
По его словам, средняя стоимость аренды квартир по столице составила 775 манатов, в том числе однокомнатных - 350 манатов, двухкомнатных - 449, трехкомнатных - 542, четырехкомнатных - 869, пятикомнатных - 1 156 манатов.
Эксперт отметил, что в целом в августе стоимость аренды квартир в Баку подорожала на 0,36 процента.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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