Названы самые низкие и самые высокие цены на аренду квартир в Баку

Экономика 13 сентября 2021 10:20 (UTC+04:00)
Названы самые низкие и самые высокие цены на аренду квартир в Баку

БАКУ /Trend/ - В августе 2021 года самая низкая стоимость аренды квартиры в Баку была зафиксирована в поселке Говсан - 170 манатов, а самая высокая - в Сабаильском районе столицы - 4 500 манатов в месяц, сказал в понедельник Trend директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт по вопросам недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, средняя стоимость аренды квартир по столице составила 775 манатов, в том числе однокомнатных - 350 манатов, двухкомнатных - 449, трехкомнатных - 542, четырехкомнатных - 869, пятикомнатных - 1 156 манатов.

Эксперт отметил, что в целом в августе стоимость аренды квартир в Баку подорожала на 0,36 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Нефть слабо дорожает
Нефть слабо дорожает
В Египте откроют два новых туристических города
В Египте откроют два новых туристических города
На севере Ирака погиб турецкий военнослужащий, еще один ранен
На севере Ирака погиб турецкий военнослужащий, еще один ранен
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Туркменистане объявлен тендер на строительство тепличного комплекса Тендеры 10:31
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 12 сентября Узбекистан 10:23
TƏBİB об испытаниях вакцины TURKOVAC в Азербайджане Общество 10:23
Названы самые низкие и самые высокие цены на аренду квартир в Баку Экономика 10:20
Мы можем достичь очередных успехов в азербайджанском спорте благодаря сильной управленческой системе и профессиональной команде - Фарид Гайыбов Общество 10:15
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Энергетика 10:14
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам под названием «Выгоднее 10-ти нет!» Экономика 10:13
Завершились учения ВМС Азербайджана и Турции (ФОТО) Политика 10:03
Внешнеторговый оборот Кыргызстана с начала года составил $3,8 млрд Кыргызстан 09:52
В Венеции представлены работы азербайджанских художников (ФОТО) Культура 09:48
В пяти городах Грузии возобновил работу общественный транспорт Транспорт 09:41
Нефть слабо дорожает Энергетика 09:35
"Формула власти": Михаил Гусман о личности наследного князя Алоиса фон унд цу Лихтенштейна (ВИДЕО) Другие страны 09:32
Казахстан незначительно сократил импорт электротоваров из Турции Турция 09:27
BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал в Джейхане Энергетика 09:26
Грузия сократила импорт турецких кожаных изделий Турция 09:24
Узбекистан значительно увеличил импорт турецкой стали Турция 09:23
Порт Анталья принял с начала года более 500 судов Турция 09:20
Узбекская валютная биржа договорилась о сотрудничестве с Московской биржей Финансы 09:19
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1 Общество 08:56
Израиль нанес удары по целям в секторе Газа Израиль 08:55
Джастин Бибер стал исполнителем года по версии MTV Звёздный мир 08:42
Мировой рынок нефти может рассчитывать на дополнительное предложение и стабильные цены - вице-президент Wood Mackenzie Энергетика 08:20
Ученые попытаются управлять молниями с помощью гигантского лазера В мире 08:14
Свыше 3 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:42
В Пентагоне заявили, что США знают о сообщениях о новых ракетных пусках КНДР США 07:21
Правительство Грузии начало строительство самого длинного тоннеля в стране Строительство 07:00
Выявлен вред избытка свободного времени В мире 06:47
В Азербайджане восстановлена работа общественного транспорта Общество 06:23
Бритни Спирс объявила о своей помолвке Звёздный мир 05:55
В Египте откроют два новых туристических города Арабские страны 05:30
Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский Другие страны 05:02
Пентагон завершил программу, начатую на последних минутах президентства Трампа США 04:35
США впервые испытали улучшенную ракету-перехватчик США 04:11
Медведев обыграл Джоковича и стал победителем US Open Спорт 03:42
В Словакии начинают делать прививки третьей дозой вакцины от коронавируса Европа 03:15
Названа предполагаемая причина убийства Мэрилин Монро США 02:45
Свыше 25 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 02:18
КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности Другие страны 01:55
Ферстаппена наказали за аварию с Хэмилтоном на Гран-при Италии Спорт 01:38
Вертолет со спасателями потерпел крушение на юго-востоке Франции Европа 01:17
В МАГАТЭ выяснят, согласен ли Иран придерживаться старых договоренностей Ядерная программа 00:42
Facebook направит $100 млн на поддержку бизнеса, принадлежащего женщинам ИКТ 00:14
Четыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета в России Россия 12 сентября 23:42
В Иране за сутки от коронавируса умерли 487 человек Общество 12 сентября 23:29
Есть факты сокрытия учительских вакансий – министр образования Азербайджана Общество 12 сентября 23:14
Министр образования Азербайджана назвал условия, при которых школы не закроются Общество 12 сентября 22:52
Израильская система ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету Израиль 12 сентября 22:39
Ведутся работы по строительству средних школ в Шуше и Агдаме – министр образования Азербайджана Общество 12 сентября 22:25
Мы полностью готовы к новому учебному году – министр образования Азербайджана Общество 12 сентября 22:13
SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink В мире 12 сентября 22:00
Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 4 медали Общество 12 сентября 21:33
Риккьярдо стал победителем Гран-при Италии "Формулы-1" Спорт 12 сентября 21:21
Делегация парламента Казахстана побывала в городах Шуша и Физули (ФОТО) Политика 12 сентября 21:06
В Англии решили не вводить паспорта вакцинации Европа 12 сентября 20:46
В Казахстане наблюдается перенаселение городов и обезлюдение приграничных территорий Казахстан 12 сентября 20:10
Россия призывает к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД Россия 12 сентября 20:02
Аэропорт в Стамбуле с начала года обслужил свыше 20 млн пассажиров Турция 12 сентября 19:44
Грузия сократила импорт сливочного масла Бизнес 12 сентября 19:29
Состоялась торжественная церемония открытия международных учений «Три брата – 2021» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12 сентября 19:23
Глава МИД Франции отправился в Катар, чтобы обсудить новые эвакуации из Афганистана Европа 12 сентября 19:08
Турция ведет переговоры о проведении 3-го этапа клинических испытаний отечественной вакцины в Азербайджане Общество 12 сентября 18:22
В афганской провинции Баглан возобновились бои между ополчением и талибами Другие страны 12 сентября 17:49
На севере Ирака погиб турецкий военнослужащий, еще один ранен Турция 12 сентября 17:23
Талибы осудили теракты 11 сентября Другие страны 12 сентября 17:18
Международная общественность осознала серьезность проблемы миграции - глава МИД Турции Турция 12 сентября 17:04
В Баку планируется открытие Торгового дома Кыргызстана Бизнес 12 сентября 16:44
Начальник Генштаба Азербайджанской армии находится с официальным визитом в Турции Политика 12 сентября 16:14
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 12 сентября 15:44
Грузия получила очередную партию вакцин Грузия 12 сентября 15:37
Усилия НПО особенно важны в плане предотвращения клеветнических кампаний армян против Азербайджана Политика 12 сентября 15:31
В Азербайджане выявлено еще 2 676 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 893 человека Общество 12 сентября 15:28
Иран и МАГАТЭ договорились продолжать взаимодействие Иран 12 сентября 15:12
Представители НПО Азербайджана посетили Шушу (ФОТО) Общество 12 сентября 15:00
Мэр Парижа анонсировала свою кандидатуру на президентских выборах во Франции Европа 12 сентября 14:57
Жители Агдама в очередной раз посетили свой родной город (ФОТО) Общество 12 сентября 14:40
Транспортные средства других стран не могут въезжать на азербайджанскую территорию без согласия Азербайджана – Минобороны Политика 12 сентября 14:05
Началась очередная поездка жителей города Шуша на свои родные земли Политика 12 сентября 13:54
Туркменистан увеличил добычу природного газа Туркменистан 12 сентября 13:37
В Азербайджане обнародован список поступивших на вакантные места вузов Общество 12 сентября 13:34
В России выявили 18 554 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12 сентября 13:29
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 12 сентября 13:17
Гендиректор МАГАТЭ встретился с главой ОАЭИ в Тегеране Иран 12 сентября 12:51
В Грузии выявлено 1 838 новых случаев коронавируса, 5289 пациентов выздоровели Грузия 12 сентября 12:23
Великобритания намерена отменить "светофорную" систему поездок Европа 12 сентября 12:22
Число заражений COVID-19 в мире превысило 224 млн В мире 12 сентября 11:50
Представители Кыргызстана примут участие в Международном форуме по Центральной Азии в Ташкенте Кыргызстан 12 сентября 11:35
Азербайджанский фильм "Бастард" отмечен специальным упоминанием жюри международного фестиваля (ФОТО) Культура 12 сентября 11:19
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Общество 12 сентября 11:07
Азербайджан и Таджикистан обсудили возможность создания совместных предприятий Бизнес 12 сентября 11:04
Поставки продукции птицеводства из иранской провинции Голестан идут в 15 стран Иран 12 сентября 10:47
Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы подал в отставку Общество 12 сентября 10:12
Грузия уменьшила импорт лекарств Бизнес 12 сентября 09:54
При столкновении судов в Японии один человек погиб Другие страны 12 сентября 09:34
Джонсон намерен во вторник рассказать о планах борьбы с COVID-19 Европа 12 сентября 08:52
ФБР обнародовало документ по терактам 11 сентября, рассекреченный в рамках указа Байдена США 12 сентября 08:26
Единый оператор Транскаспийского торгового маршрута упростит перемещение товаров - эксперт Транспорт 12 сентября 08:00
В Азербайджане сократился объем купонных выплат инвесторам Финансы 12 сентября 08:00
Объем выданных агросектору кредитов в Азербайджане возрос Финансы 12 сентября 08:00
Свыше 3,5 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 12 сентября 07:35
Все новости