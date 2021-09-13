Азербайджанская инвесткомпания упростила подачу заявок на проекты для предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская инвестиционная компания упростила процедуру обращения предпринимателей для участия в проектах.

Как сообщили в понедельник Trend в минэкономики, на сайте компании появился дополнительный раздел, где содержится форма обращения для участия в проекте.

Зайдя в этот раздел, предприниматель может ответить на ключевые вопросы, а также загрузить свой бизнес-план.

Компания оценивает введенные данные, и на следующем этапе ее представители связываются с предпринимателем.

Азербайджанская инвестиционная компания рассматривает применение инновационных методов, устойчивое развитие связей с местными и зарубежными инвесторами, а также с предпринимателями в качестве приоритетных направлений своей деятельности и стремится и далее совершенствовать свою деятельность в этой сфере.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)