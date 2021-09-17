ОЭСР содействует цифровизации деятельности малого и среднего бизнеса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разрабатывают проект "Содействие цифровизации деятельности малых и средних предприятий".

Как сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), в рамках этого проекта будет проведен мониторинг и выработаны рекомендации по шагам, которые необходимо предпринять в сфере цифровизации.

"В то же время мы считаем приоритетными проекты, которые могут способствовать развитию существующей цифровой экосистемы в областях, поддерживаемых нашим агентством, особенно в процессе грантовых конкурсов и выдачи стартап-сертификата. Таким образом, 70 процентов победителей грантовых проектов и 80 процентов проектов предпринимателей, получивших стартап-сертификат, сосредоточены в областях производства продукции и оказания услуг на основе инноваций и новых технологий", - говорится в сообщении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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