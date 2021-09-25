Азербайджанское госрекламное агентство предупредило предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Предприниматели должны обращаться за разрешением для размещения наружной рекламы в Азербайджанское государственное рекламное агентство, сказал в субботу Trend пресс-секретарь агентства Гусейн Азизов.

По его словам, в большинстве случаев предприниматели обращаются за разрешением уже после размещения наружной рекламы.

«При размещении рекламы допускается ряд нарушений. Поэтому такая реклама демонтируется. Предприниматели, размещающие незаконную рекламу, могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 10 000 манатов. Есть такая продукция, которую запрещено рекламировать, а именно: напитки с содержанием алкоголя более пяти процентов, табачная продукция и аксессуары (курительные трубки, мундштуки, кальяны, электронные сигареты, зажигалки)», - сказал Азизов.

Пресс-секретарь добавил, что в первом квартале 2021 года было демонтировано 87 реклам, связанных с табачными изделиями.

«В целом было запрещено размещение 283 наружных реклам», - сказал Азизов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)