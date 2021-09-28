В Азербайджане выявлены новые методы мошенничества в банковской сфере – АБА

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены новые методы мошенничества в банковской сфере, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

Как отмечается в сообщении АБА, мошенники от имени Ассоциации или банковских организаций запрашивают у держателей банковских карт платежную информацию (карточные данные, номера телефонов, коды подтверждения и др.).

«Несмотря на различные меры, принимаемые в этом направлении, на фоне развития цифровых платежей, в частности роста оборота электронной коммерции, в Азербайджане стали использоваться новые методы мошенничества

Следует обратить внимание, что ни Ассоциация, ни банковские структуры не осуществляют подобные телефонные звонки. Если вы столкнетесь с такой ситуацией, рекомендуется не предоставлять данные своей карты и немедленно связаться с вашим банком», – сказали в Ассоциации.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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