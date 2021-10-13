В Азербайджане ряд товаров частично освобожден от таможенных пошлин и налогов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в "Правила помещения товаров под специальную таможенную процедуру переработки", исходя из чего ряд товаров частично освобожден от таможенных пошлин и налогов.

Как сообщает в среду Trend, в комментарии Кабинета министров к поправке в "Правила помещения товаров под специальную таможенную процедуру переработки" говорится, что принятие решения позволит предотвратить вывоз золота и серебра (кроме ювелирных изделий) под видом переработки за границу, тем самым пресечь отток валюты из страны за рубеж, а также способствует открытию в стране новых рабочих мест, улучшению благосостояния населения и усилению позиций Азербайджана в регионе в области производства и переработки ювелирных изделий.

Согласно этим правилам, товары, переработанные за рубежом и возвращенные на таможенную территорию, частично освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)