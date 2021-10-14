В Азербайджане с начала года приостановлена работа более 200 предприятий – Агентство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по итогам более двух тысяч проверок, проведенных в январе - сентябре 2021 года, приостановлена работа 218 предприятий.

Об этом сказал в четверг председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства за последние девять месяцев, сообщает Trend.

Он отметил, что из 2 001 проверки, проведенной в указанный период, 1 396 были плановыми, 605 – внеплановыми.

В рамках контрольных мер по 4 400 делам принято решение об административном взыскании, и взысканы штрафы в размере 2 110 900 манатов, сказал глава агентства.

"Принято решение о применении ограничительных мер в отношении 213 предприятий, в том числе 88 торговых объектов, 38 объектов общепита и 87 производственных предприятий", - сказал Тахмазли.

По его словам, в указанный период было выдано 50 147 сертификатов пищевой безопасности, 39 243 фитосанитарных сертификата и разрешительных документа, 10 800 ветеринарных сертификатов.

Тахмазли сообщил, что в результате принятых мер по пищевой безопасности, ветеринарному и фитосанитарному контролю за девять месяцев было утилизировано 206 тонн мяса и мясной продукции, 28 тонн рыбной продукции, 665 тонн и 13 748 декалитров молока и молочной продукции, 5 018 куриных яиц, 615 декалитров алкогольных и 18 045 декалитров безалкогольных напитков, 240 тонн кондитерских изделий, 32 тонны муки и мучной продукции и т.д.

В 58 медучреждениях были проведены проверки по обеспечению питания больных, соответствию норм питания требованиям нормативных документов, отметил глава агентства.

«Материалы по нарушениям, выявленным в восьми медучреждениях, направлены в Генеральную прокуратуру. Кроме того, ответственные сотрудники 28 медучреждений были привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения», - сказал Тахмазли.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)