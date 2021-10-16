Физулинскому аэропорту присвоен статус международного
БАКУ /Trend/ - Физулинскому аэропорту присвоен статус международного.
Как сообщает в субботу Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно документу, Физулинскому аэропорту, отвечающему соответствующим стандартам в сфере выполнения международных рейсов, присваивается статус международного.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить об этом соответствующие международные организации.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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