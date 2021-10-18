Госслужба Азербайджана по вопросам имущества выставит на аукцион свыше 70 объектов государственной собственности

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион 74 объекта государственной собственности.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, 23 ноября на аукцион будут выставлены 18 малых госпредприятий, два недостроенных здания и 54 транспортных средства.

За ходом аукциона можно будет наблюдать посредством электронных ресурсов.

Отметим, что лица, желающие принять участие в торгах на сайте госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от первоначальной аукционной стоимости собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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