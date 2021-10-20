Представители немецких компаний в сфере альтернативной энергетики посетят Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Немецкие компании заинтересованы в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом сказала в интервью Trend заместитель директора немецко-азербайджанской торговой палаты Нигяр Байрамлы.

По ее словам, 65 процентов товарооборота Германии в Южном Кавказе приходится на Азербайджан.

"Более того, Азербайджан занимает девятую строчку среди крупнейших поставщиков нефтепродуктов. В свою очередь, немецкие компании на азербайджанском рынке представлены как поставщики товаров с лучшим качеством, а именно: автомобилей и автозапчастей, машин и оборудования, химических и фармацевтических препаратов. За последние два года пандемия негативно повлияла на товарооборот и инвестиционные планы немецких компаний в Азербайджане, тем не менее Германия остается пятым по величине торговым партнером. Наши компании готовятся к ожидаемой реализации существующих проектов", - добавила Нигяр Байрамлы.

Кроме того, она подчеркнула, что 22-26 ноября нынешнего года немецко-азербайджанской торговой палатой будет организован визит немецких компаний в Азербайджан.

"Для изучения азербайджанского рынка планируется визит компаний таких секторов, как строительство, транспорт и логистика. Также мы планируем организовать в Азербайджан деловую поездку для немецких компаний, представляющих сектор возобновляемой энергетики", - добавила Байрамлы.

Она подчеркнула, что деловые связи между двумя странами продолжат укрепляться и в будущем, немецким компаниям и инвесторам могут быть предложены дополнительные сектора, способствующие расширению экономического сотрудничества.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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