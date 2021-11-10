В Азербайджане некоторые госпошлины не пересматривались с 2007 г. - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть госпошлины, которые не рассматривались с 2007 года. Считаю, что госпошлины необходимо периодически пересматривать.

Об этом сказал в среду министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждений законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.

Министр отметил, что на сегодня госпошлины на табачные изделия и алкоголь в Азербайджане ниже, чем в других странах.

По его словам, в Азербайджане не повышались госпошлины, которые могли бы сказаться на ценах на продукты питания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)