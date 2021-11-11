Глава минфина Азербайджана назвал ожидаемый размер льгот для налогоплательщиков в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что поправки в Налоговый кодекс предоставят налогоплательщикам в 2022 году льготы в размере 50 миллионов манатов.

Об этом сказал в четверг министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает Trend.

По словам министра, в связи с этим главой государства установлены пять приоритетных направлений.

"И мы должны их развивать", - сказал Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)