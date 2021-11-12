Поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы превысили прогноз более чем на 122%

Экономика 12 ноября 2021 18:09 (UTC+04:00)
Поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы превысили прогноз более чем на 122%
В Азербайджане объем грузоперевозок ж/д транспортом достиг в январе-сентябре 11 млн тонн
В Азербайджане объем грузоперевозок ж/д транспортом достиг в январе-сентябре 11 млн тонн
Турецкий порт Бандырма перевалил свыше 3 млн тонн грузов
Турецкий порт Бандырма перевалил свыше 3 млн тонн грузов
Из госбюджета Азербайджана на инфраструктурные проекты выделят свыше 1,6 млрд манатов
Из госбюджета Азербайджана на инфраструктурные проекты выделят свыше 1,6 млрд манатов
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