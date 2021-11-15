Объем продаж через портал Azexport с начала года превысил $360 млн

БАКУ /Trend/ - В январе – сентябре 2021 года портал Azexport реализовал экспортные заказы на сумму 367,6 миллиона долларов, что на 20,5 процента, или 94,8 миллиона долларов меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Отмечается, что в сентябре нынешнего года портал Azexport реализовал экспортные заказы на сумму 43,2 миллиона долларов, что превышает показатель сентября 2020 года на 30,9 процента, или 10,2 миллиона долларов.

За 57 месяцев своей деятельности портал Azexport выполнил заказы на поставку продукции из Азербайджана в 145 стран мира на сумму 2,59 миллиарда долларов.

В сентябре 2021 года ТОП-10 экспортируемых товаров портала Azexport выглядел следующим образом: хлопок, хурма, гранатовый сок, очищенный фундук, мука, фруктовый джем, сливочное масло, табак, моторное масло, кондитерские изделия.

Отметим, что ресурс Azexport (www.azexport.az) был создан распоряжением Президента Азербайджана "О создании единой базы товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского производства. Ресурс является эффективной платформой для реализации этих товаров на внешнем и внутреннем рынках.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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