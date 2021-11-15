Турция заинтересована в объединении возможностей с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства – глава MÜSİAD

БАКУ /Trend/ - Турция заинтересована в объединении возможностей с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства.

Об этом сказал в понедельник президент Международного бизнес-форума (İBF), учредитель Ассоциации промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Эрол Ярар на форуме IBF в Баку, сообщает Trend.

По его словам, Турция намерена совместно с братским Азербайджаном удовлетворять мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию.

"Вторая тема – это туризм. Азербайджан обладает большим туристическим потенциалом. Мы планируем реализовать в Азербайджане потенциал сферы зимнего туризма Кавказа", - сказал Ярар.

Отметим, что при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в Баку начал работу 25-й Международный бизнес-форум (IBF - International Business Forum) с участием бизнесменов ряда стран и официальных лиц.

Форум организован в целях развития двусторонних торгово-экономических отношений между странами, создания моделей устойчивого сотрудничества, укрепления связей в области инвестиций и бизнеса. В рамках форума IBF, основанного в 1995 году MÜSİAD и проводимого раз в год, организуются панельные обсуждения, презентации, двусторонние встречи и другие мероприятия.

Для участия в форуме из Турции прибыли 550 бизнесменов. В рамках форума обсуждаются перспективы развития экономики Азербайджана, инвестиции и другие вопросы.

Официальными медиа-партнерами IBF являются АМИ Trend, Day.Az и медиа-проект TURKIC.World.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)