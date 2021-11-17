Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении бюджет Госфонда соцзащиты на 2022 год
БАКУ / Trend/ - Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении бюджет Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2022 год, сообщает в среду Trend.
Законопроект обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. После обсуждений он был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Отметим, что доходы бюджета ГФСЗ на 2022 год установлены в размере 5 млрд 306 миллионов 770 072 манатов, а расходы - тоже в размере 5 млрд 306 миллионов 770 072 манатов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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