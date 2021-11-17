Парламент Азербайджана принял в первом чтении бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 17 ноября обсудил законопроект «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год», сообщает в среду Trend.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

Отметим, что доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2022 год предлагается утвердить в размере 180 375 536 манатов, расходы – также в размере 180 375 536 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)