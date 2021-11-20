Агентство по развитию МСБ Азербайджана получило около 900 заявок от компаний на участие в работах на освобожденных территориях - Орхан Мамедов (Эксклюзив) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана получило около 900 заявок от местных и иностранных компаний на участие в восстановительных работах на освобожденных территориях.

Об этом сказал в интервью Trend председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов.

Он отметил, что агентство принимает очень активное участие в процессах привлечения местных и иностранных компаний к восстановлению освобожденных территорий.

"На сегодняшний день у нас есть порядка 900 заявок местных и иностранных компаний на участие в восстановительных работах и бизнес-проектах", - сказал Мамедов.

Председатель правления отметил, что зарубежные компании также принимают активное участие в процессе.

"В инфраструктурных проектах в Карабахе уже задействованы турецкие компании. Они очень успешно работают в реализации инфраструктурных проектов. Наше агентство постоянно информирует иностранные компании и инвесторов о потенциале Азербайджана и возможностях участия. Те предприниматели, которые приезжают в Азербайджан с бизнес-миссией, подробно информируются", - подчеркнул Мамедов.

Также он сообщил, что проведение международных мероприятий в Азербайджане открывает новые возможности для нашей страны и способствует привлечению прямых иностранных инвестиций.

"B2B-встречи нашего агентства с российскими компаниями, посетившими Азербайджан в рамках деловой миссии, были посвящены развитию "умного города". Мы уже смогли определить спектр вопросов по этим направлениям и ознакомились с презентациями российской стороны. Также была представлена концепция "умного села" и проведен обмен опытом. Кроме того, Азербайджан посетили представители ПАО "КАМАЗ", АО "РЖД Логистика" и некоторые другие. В сфере логистики между компаниями наших стран был обсужден большой спектр вопросов. Я считаю, что мы имеем большие возможности сотрудничества в железнодорожных проектах. Например, здесь можно говорить о проекте "Агроэкспресс", который на протяжении долгого времени обсуждался, и уже сегодня стороны приступают к его запуску", - сказал Мамедов.

Председатель правления отметил, что Агентство по развитию МСБ Азербайджана и Российский экспортный центр подписали меморандум о взаимопонимании.

"Считаю, что этот документ позволит нашим предпринимателям воспользоваться теми услугами, которые предоставляет российская сторона. В первую очередь, стоит отметить льготную финансовую поддержку, которая может быть предоставлена АО РОСЭКСИМБАНК азербайджанским предпринимателям, сотрудничающим с Россией. Весь этот спектр считаю довольно объемным, а также вижу возможности для наших предпринимателей для дальнейшего использования этих инструментов", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что у российской стороны есть большие возможности для реализации своих проектов на азербайджанском рынке.

Мамедов напомнил, что недавно в Баку прошел Международный бизнес-форум (International Business Forum - IBF).

"Все мероприятия, бизнес-форумы, прошедшие в Азербайджане, я считаю успешными. Визиты иностранных делегаций и проведение с местными предпринимателями двусторонних встреч являются очень полезными не только для бизнес-субъектов, но и для стран в целом. 25-й юбилейный бизнес-форум, организованный в Баку при поддержке министерства экономики Азербайджана и министерства торговли Турции, прошел довольно продуктивно. Нашу страну посетили более 500 предпринимателей из 30 стран мира. Эти предприниматели были приятно удивлены развитием Азербайджана, инвестиционными возможностями нашей страны. Конечно же, такие международные события будут только укреплять двустороннее сотрудничество, повышать наши возможности и привлекать в страну зарубежные инвестиции", - сказал Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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