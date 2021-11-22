Азербайджан увеличил экспорт сельхозпродукции в Россию

БАКУ /Trend/ - Благодаря мерам, принимаемым в Азербайджане в сфере фитосанитарного контроля, с января и до девятого ноября 2021 года был зафиксирован существенный рост азербайджанского экспорта в Россию продукции растениеводства.

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли, сообщает Trend.

"Азербайджанский экспорт в Россию хурмы вырос на 46 процентов, картофеля – на 23 процента, огурцов и корнишонов – на 35 процентов, персиков и нектаринов – на 182 процента, арбузов – на 144 процента, винограда – на 178 процентов, сливы и терна – на 33 процента, граната – на 17 процентов, клубники – на 117 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в условиях ограничений, введенных соответствующей структурой России, в эту страну из Азербайджана было экспортировано 119 тысяч тонн томатов и 52 тонны яблок", - отметил Тахмазли.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)