На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы новые промышленно-экономические зоны - замминистра

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы новые промышленно - экономические зоны.

Об этом сказала во вторник заместитель министра экономики Севиндж Гасанова в ходе обсуждения во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

Замминистра отметила, что промышленно - экономические зоны создаются по поручению Президента Ильхама Алиева.

"Эффективная работа этих промзон вносит свой вклад в промышленную сферу и экспорт ненефтяной продукции", - сказала Гасанова.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)