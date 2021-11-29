Агентство по развитию МСБ Азербайджана и "ASAN Radio" запускают радиопередачи для предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и "ASAN Radio" запускают радиопередачи для предпринимателей.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, в рамках сотрудничества с "ASAN Radio" с 1 декабря стартует новый просветительский проект «Друг МСБ» для предпринимателей.

Передачи можно будет слушать в эфире "ASAN Radio" каждую среду в 19:05, а также они будут транслироваться на страницах радио и Агентства в "Facebook".

Данный проект нацелен на повышение уровня бизнес-образования, повышение информированности предпринимателей о существующих бизнес-возможностях и механизмах поддержки.

В передаче «Друг МСБ» будут затрагиваться такие вопросы, как меры, проводимые по развитию предпринимательства в стране, механизмы поддержки, новшества в этой сфере, реализуемые проекты и другие вопросы, интересующие деловые круги.

Представители соответствующих госструктур, оказывающих услуги и поддержку предпринимателям, профессиональные специалисты будут подробно информировать по вопросам, интересующим бизнесменов. Также в передаче представители бизнеса в разных сферах будут делиться своим опытом, специалисты в прямом эфире будут отвечать на вопросы предпринимателей.

(Перевод: Кямаля Сеидова)