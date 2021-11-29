В минэкономики Азербайджана представлено около 10 проектов стоимостью 40 млн манатов - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В министерство экономики Азербайджана представлено около 10 проектов стоимостью порядка 40 миллионов манатов.

Об этом написал в Twitter глава ведомства Микаил Джаббаров, сообщает в понедельник Trend.

Министр отметил, что предприниматели представили проекты, чтобы стать резидентами Агдамского промышленного парка, а также промпарка "Экономическая зона долины Араз".

"Предварительная инвестиционная стоимость этих проектов составляет порядка 40 миллионов манатов. Ведутся работы по их оценке", - написал Джаббаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)