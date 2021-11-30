В Азербайджане разработают единое мобильное приложение по различным видам страхования - ЦБА

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработают единое мобильное приложение по различным видам страхования.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал директор департамента по контролю за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Гурбанов.

По его словам, с помощью этого приложения можно будет приобретать и продлевать страховые услуги.

"Кроме того, ЦБА сможет отслеживать жалобы и страховые случаи граждан, а также назначение страховыми компаниями независимых экспертов. Пользователи приложений получат возможность ознакомиться со своей историей страховых случаев и отслеживать процесс решения вопроса", - сказал Гурбанов.

Глава департамента подчеркнул, что все независимые эксперты будут назначаться случайным методом и войдут в реестр ЦБА.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev