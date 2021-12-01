К 2022 г. спрос на нефть в Европе вырастет до 14,1 млн баррелей в сутки
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Новый штамм "омикрон" может привести к росту уровня инфицирования коронавирусом – азербайджанский инфекционист
Объем товарооборота в оптовой торговле в Узбекистане за последнее десятилетие вырос более чем в 10 раз
ОАО "Азеришыг" о ремонтно-восстановительных работах по обеспечению электроэнергией освобожденного Лачинского района
Программа празднования 30-летнего юбилея дипотношений России и Азербайджана прорабатывается – Захарова
В Баку прошла церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО/ВИДЕО)
Тела погибших в крушении военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана вывезены на церемонию прощания (ФОТО)
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением военного вертолета
Гендиректор Европейско-Азербайджанской школы рассказал о целях проведения первой IB конференции (ФОТО/ВИДЕО)
Посольство России соболезнует Азербайджану в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы (ФОТО)
Глава представительства ЕС выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета