В Азербайджане начался процесс страхования крупного рогатого скота - министр

БАКУ /Trend / - Начался процесс страхования крупного рогатого скота, предоставленного гражданам в рамках программы самозанятости министерством труда и соцзащиты населения Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече с владельцами хозяйств, созданных на основе программы самозанятости в Габале. Уже в этом году осуществлено страхование более 12,6 тыс. голов крупного рогатого скота.

"С 2022 года предусмотрено страхование всех активов, предоставленных гражданам в сфере сельского хозяйства", - сказал министр.

Он отметил, что целью является усиление социальной защиты безработных лиц.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)