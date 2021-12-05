С начала года контейнерные перевозки по ж/д Азербайджана превысили 66 тысяч TEU

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2021 года железными дорогами Азербайджана было перевезено 66,878 тыс. TEU-контейнеров, сказали Trend в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container.

По данным источника, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 13 процентов, или 7,756 тыс. TEU-контейнеров.

Кроме того, в ООО заявили, что в отчетный период по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 20,360 тыс. TEU-контейнеров, что превышает показатель января-октября 2020 года на 104 процента. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года было перевезено по БТК 11,990 тыс. TEU-контейнеров.

Также было подчеркнуто, что по международному транспортному коридору Восток-Запад было перевезено 30 тысяч TEU-контейнеров.

"Данный показатель вырос на 41 процент, или 8,650 тыс. TEU-контейнеров по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", - сказали в ADY Container.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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