БАКУ / Trend / - В Азербайджане проводится работа по подготовке Бюджетного кодекса.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения предлагаемых изменений в законы "О бюджетной системе" и "О государственном долге" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Новость обновляется