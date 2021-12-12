Рост экономики Азербайджана в 2021 г. восстановится до 5,1% - Газпромбанк

БАКУ /Trend/ - Спрос на углеводороды и реализация новых проектов в Карабахе добавят один процент к росту экономики Азербайджана в 2021 году, который составит 5,1 процента.

Об этом сказала Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

По ее словам, в 2022 году, по прогнозам Газпромбанка, при обновленном базовом сценарии средней цены на нефть марки Brent в 81,7 доллара за баррель рост экономики Азербайджана составит 4,5 процента, при этом вклад в него новых проектов в Карабахе вырастет до двух процентов.

"В 2020 кризисном году экономика Азербайджана пострадала от падения цен на углеводороды (средняя цена на нефть марки Brent снизилась на 32,7 процента) и достаточно жестких вынужденных внутренних карантинных мер, которые действовали до конца года. В результате спад экономики в 2020 году составил 4,3 процента. При отсутствии повторного ужесточения ограничительных мер и в условиях, когда система здравоохранения благополучно справляется с новыми волнами пандемии, мы наблюдаем восстановление экономической активности в Азербайджане. Кроме того, экономика поддерживается более высокими, чем мы ожидали, ценами на нефть в условиях роста мирового спроса на углеводороды", - сказала Хайдаршина.

Она отметила, что Газпромбанк рассматривает еврооблигации Азербайджана как справедливо оцененные рынком по сравнению с ценными бумагами стран близкой рейтинговой группы.

"Z-спред еврооблигаций 2032 года погашения составляет около 200 базисных пунктов. В то же время по мере дальнейшей диверсификации роста экономики за счет ненефтегазовой составляющей в форме новых проектов в Карабахе и наращивания ненефтяного экспорта мы видим потенциал сужения Z-спредов в среднесрочной перспективе", - отметила Хайдаршина.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev