На освобожденных территориях Азербайджана будут реализованы совместные с ФАО проекты

Экономика 15 декабря 2021 11:30 (UTC+04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана будут реализованы совместные с ФАО проекты

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) будут реализованы проекты по ряду направлений.

Как передает Trend, об этом сказал в среду заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на семинаре в Баку.

По его словам, ведомство планирует провести на освобожденных территориях работы по таким направлениям, как охрана биоразнообразия, использование богатых водных ресурсов, восстановление лесов, подсчет ущерба, нанесенного минеральным ресурсам.

"ФАО уже представила один проект, связанный с особо охраняемыми природными территориями, и он находится на стадии согласования. Проект будет реализован на освобожденных территориях. Также планируется восстановить леса на территории площадью почти 200 гектаров", - сказал Керимов.

Одним из главных вопросов сотрудничества с ФАО является обновление кадрового потенциала, подготовка специализированных кадров, отметил замминистра.

"Нам могут быть полезны тренинги, проводимые ФАО. В Турции планируется строительство Международного образовательного центра, который начнет функционировать в 2022 году. Мы должны сформировать свои предложения по подготовке в этом центре азербайджанских специалистов в сфере лесного хозяйства", - добавил Керимов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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