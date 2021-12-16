Производство пропилена в Азербайджане выросло более чем на треть
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Участок автодороги Горадиз-Агбенд площадью 190 га полностью очищен от мин и неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО)
Азербайджан разработает очередную дорожную карту для контроля пограничных пунктов пропуска – вице-премьер
И Азербайджан, и Россия, и, надеюсь, Армения с надеждой ожидают итогов встреч в Брюсселе – Хафиз Пашаев
Российские компании представили Азербайджану 13 пакетов предложений для участия в работах в Карабахе – Шахин Мустафаев
У Азербайджана могут открыться совершенно новые возможности, чтобы связать рынки Азии и Европы - Алексей Оверчук
Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе - вице-премьер России
ЕС приветствует прогресс в переговорах с Азербайджаном по новому всеобъемлющему соглашению – Декларация
Азербайджан не присоединился к пункту декларации саммита "Восточного партнерства", касающемуся внутриполитической ситуации в Беларуси
По инициативе Президента Франции в Брюсселе состоялась неформальная встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Продолжавшиеся около 5 часов обсуждения с премьер-министром Армении прошли в конструктивной обстановке
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор является одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном носят характер стратегического партнерства
Президент Ильхам Алиев: Минская группа может оказать содействие в подготовке мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
Президент Ильхам Алиев: 90 процентов работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом завершено
Президент Ильхам Алиев принял участие в Саммите Восточного партнерства Европейского Союза в Брюсселе (ФОТО/ВИДЕО)
Франция намерена участвовать в операциях по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана - посол (ВИДЕО)