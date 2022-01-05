Новый проект стратегии развития Азербайджана предусматривает четыре основных изменения в экономике страны - Микаил Джаббаров

БАКУ/Trend/ - Новый проект стратегии развития Азербайджана предусматривает четыре основных изменения в экономике страны.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он сообщил, что в настоящее время 10 рабочих подгрупп, созданных под руководством премьер-министра, подготовили и представили проект новой стратегии экономического роста на 2022-2026 годы на основе национальных приоритетов.

"Прежде чем говорить о философии стратегии, я хотел бы отметить, что основной задачей для будущего нашей страны является минимизация зависимости от нефти путем углубления диверсификации и постоянного повышения ее международной конкурентоспособности, повышения темпов и устойчивости экономического роста и переход к группе с более высоким доходом. В этом смысле предлагаемая новая стратегия развития предусматривает 4 основных изменения в экономике страны. Первый - это преобразование государственного сектора, государственных компаний, государственных финансов и экономического управления и обеспечение его эффективной поддержки и вклада в диверсификацию экономики", - сказал он.

Министр отметил, что второе направление предусматривает расширение государственно-частного партнерства во всех секторах экономики и активное вовлечение частного сектора в реализацию государственных проектов.

"В-третьих, важное изменение будет связано с улучшением качества окружающей среды в экономике - экосистемы, увеличения стимулов и темпов развития частного сектора. Наконец, четвертый приоритет - создание благоприятных условий для устойчивого развития человеческого капитала, повсеместного применения цифровой экономики и инноваций. Основная идея заключается в том, что в экономике будет создана соответствующая среда, которая постепенно заменит ведущую роль государства в экономическом развитии и инвестициях частным сектором. Эти подходы являются основными направлениями стратегии. В процессе, в котором активно участвуют почти все государственные органы, была определена стратегическая цель во всех сферах экономики страны, основные реформы и меры, которые необходимо осуществить для достижения этой цели", - сказал Джаббаров.

Он отметил, что в случае успешной реализации проекта новой стратегии среднегодовой темп роста ВВП в стране в 2022-2026 годах составит 3,9 процента, в том числе 5 процентов в ненефтяном секторе.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)