В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплачены пенсии за январь

БАКУ /Trend/ - 11 января осуществлена выплата пенсий за январь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

Об этом сообщили во вторник Trend в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и соцзащиты населения.

«Пенсии гражданам с правом на пенсию на льготных условиях будут выплачены в этом месяце по графику», - отметили в фонде.

Напомним, что в соответствии с законом, утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым в качестве составной части пакета социальных реформ, с начала 2022 года в Азербайджане размер минимальной трудовой пенсии повышен на 20 процентов - с 200 до 240 манатов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)