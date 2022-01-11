В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплачены пенсии за январь
БАКУ /Trend/ - 11 января осуществлена выплата пенсий за январь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
Об этом сообщили во вторник Trend в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и соцзащиты населения.
«Пенсии гражданам с правом на пенсию на льготных условиях будут выплачены в этом месяце по графику», - отметили в фонде.
Напомним, что в соответствии с законом, утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым в качестве составной части пакета социальных реформ, с начала 2022 года в Азербайджане размер минимальной трудовой пенсии повышен на 20 процентов - с 200 до 240 манатов.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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