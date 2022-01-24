На автодороге пос. Г. З Тагиева - Сумгайыт строится пешеходный переход (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана строит надземный пешеходный переход на 3,84 км автодороги пос. Г.З Тагиева - Сумгайыт.
Об этом сообщили Trend в понедельник в Госагентстве.
Было отмечено, что длина пешеходного перехода составит 30 метров, ширина - 3,5 метра. Такие пешеходные переходы будут построены также на 4,59 и 8,76 км дороги.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)
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