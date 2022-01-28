В Азербайджане фиксируется сокращение продаж валюты - глава ЦБА

БАКУ /Trend/ - С 25 января 2022 года в Азербайджане фиксируется сокращение продаж иностранной валюты.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, это свидетельствует о стабильности азербайджанского маната, а также о том, что население Азербайджана верит в устойчивость национальной валюты.

Банки Азербайджана тоже отмечают сокращение продаж иностранной валюты, в частности доллара, отметил Рустамов.

Он сообщил, что ЦБА на проводимых аукционах по продаже инвалюты полностью удовлетворяет потребности в ней местных банков.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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