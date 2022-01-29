Транспортные возможности Азербайджана и Ирана поспособствуют увеличению доходов обеих стран - бывший посол

Экономика 29 января 2022 20:37 (UTC+04:00)
Транспортные возможности Азербайджана и Ирана поспособствуют увеличению доходов обеих стран - бывший посол

БАКУ /Trend/ - Возможности в транспортном секторе Азербайджана и Ирана поспособствуют увеличению доходов обеих стран.

Об этом сказал бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин, сообщает в субботу Trend.

По его словам, Иран и Азербайджан являются ключевыми странами международного транспортного коридора Север-Юг.

"Строительство нового моста через реку Астарачай, железной дороги Решт-Астара, завершение строительства железнодорожного терминала в Астаре, возобновление пассажироперевозок по маршруту Нахчыван-Мешхед, расширение дорожно-транспортного сотрудничества, создание маршрута Персидский залив - Черное море, сотрудничество в области морского транспорта в числе факторов, которые могут повысить доходы обеих стран", - подчеркнул Пакайин.

Он добавил, что, в частности, строительство и ввод в эксплуатацию железной дороги Решт-Энзели протяженностью 35 км позволит увеличить морские грузоперевозки между Ираном, Азербайджаном, Россией и другими прикаспийскими государствами.

"Потенциал Азербайджана и Ирана может сыграть ключевую роль в политической, экономической сферах и сфере безопасности между двумя странами", - подытожил Мохсун Пакайин.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев)

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