Объявлены цены на авиабилеты по направлению Ереван-Стамбул

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня разрешены прямые авиарейсы между Турцией и Арменией. Полеты будут осуществляться со стороны Турции авиакомпанией "Pegasus", Армении - "FlyOne Armenia".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, рейсы будут выполняться трижды в неделю.

Цены на билеты из ереванского аэропорта в стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен на рейсы авиакомпании "Pegasus" будут начинаться от 69,99 евро, в обратном направлении - от 59,99 евро.

Цены на билеты на рейсы "FlyOne Armenia" будут начинаться от 39 евро. "Pegasus" будет выполнять рейсы из Стамбула в Ереван по понедельникам, четвергам и субботам, в обратном направлении - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы "FlyOne Armenia" будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

Отметим, что некоторое время назад цены на билеты по направлениям Баку-Стамбул и Ереван-Стамбул стали причиной широких обсуждений в соцсетях. Для сравнения отметим, что цены на билеты по направлению Баку-Стамбул начинаются от 29 евро, что на 10 евро дешевле, чем на рейс Ереван-Стамбул.

(Перевод: Нубар Кулузаде)