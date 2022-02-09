Названа дата выплаты пенсий с надбавками по Баку, Сумгайыту и Абшерону
БАКУ /Trend/ - 10 февраля предусмотрена выплата пенсий в Баку, Сумгайыте, а также в Абшеронском районе, сообщили в среду Trend в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ).
По данным ГФСЗ, надбавка, установленная с 1 января 2022 года, будет выплачена вместе с пенсией за февраль.
Кроме того, материальная помощь пенсионерам на 2022 год в размере 200 манатов будет распределена по кварталам, а первые 50 манатов будут добавлены к пенсии за февраль, говорится в сообщении.
Пенсии граждан, имеющих право на пенсию на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены по графику.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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