Нзаван объем товарооборота между Ираном и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - На сегодня товарооборот между Ираном и Азербайджаном составляет 400 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы исламской революции в Иране и 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

«Население обеих стран также занимается торговлей, и ее показатель не учитывается в официальном товарообороте. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 30 процентов по сравнению с 2020 годом. Экспорт продукции из Азербайджана в Иран увеличился на 11 процентов. В ближайшее время на заседании межправкомиссии по сотрудничеству будет обсуждаться увеличение товарооборота между двумя странами до одного миллиарда долларов», - добавил посол.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева)