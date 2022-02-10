На гидроузлах «Худаферин» и «Гыз Галасы» началась установка турбин

БАКУ /Trend/ - Завершено строительство гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы», и на них начался процесс установки турбин.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы исламской революции в Иране и 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

По его словам, во всем мире существуют конфликты из-за пограничных рек.

«Поэтому совместное использование Ираном и Азербайджаном пограничных рек является примером для всего мира. В связи с этим в прошлом году была отмечена 50-летняя годовщина совместного использования Ираном и Азербайджаном реки Араз», - сказал Мусави.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)