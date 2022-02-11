Агентство по развитию МСБ Азербайджана пригласило предпринимателей к участию в международном обучающем курсе

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана пригласило предпринимателей и менеджеров принять участие в международном обучающем курсе «Экономическая кооперация».

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство, курс, который пройдет в рамках германо-азербайджанской совместной программы профессионального развития предпринимателей и менеджеров, будет включать в себя очные и онлайн-тренинги, обмен опытом с компаниями и расширение деловых контактов в рамках визита в Германию.

Участникам, успешно прошедшим курс, который охватит 2022-2023 годы и организован на английском языке, будет вручен международный сертификат. Участие в программе бесплатное.

Предприниматели и менеджеры, желающие пройти курс, должны подать соответствующие документы в электронном виде в Агентство по развитию МСБ до 14 марта 2022 года.

Участники курса будут выбраны на конкурсной основе экспертами Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), которое является координатором программы.

Подробную информацию можно найти на сайте Агентства по развитию МСБ www.smb.gov.az https://bit.ly/3JiiLc7

(Перевод: Фидан Мустафаева)